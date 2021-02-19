向來水量豐沛的日月潭水庫，近日蓄水率已掉到6成以下，水情拉緊報。19日統計，日月潭水庫水位僅剩約740公尺，蓄水量僅約58％。不僅潭面水量大幅縮小，連朝霧、伊達邵等觀光碼頭，遊客登上遊覽船都要爬上3層樓高，日月潭國家風景區管理處不得不啟動警戒措施，關閉部分碼頭。

日管處處長簡慶發說，日月潭水位直降，已達遊船的警戒水位，水社、玄光寺、朝霧及伊達邵等4處已有部分碼頭暫時關閉，但仍然維持觀光遊覽船的停靠載客；目前除了加強浮橋檢測，及加貼防滑條外，也呼籲遊客上下橋時手要扶好手扶把、腳步踩穩，才不會因為上下船坡道太陡，造成意外摔傷。

日月潭水位持續下探，目前遊客在部分碼頭要登上觀光艇，需要爬上3層樓高。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

日管處表示，日月潭水位其實早已低於碼頭警戒水位743公尺，19日741.4公尺不是最低水位記錄，17日其實更一度低到740.97公尺，蓄水量跌落56.45％，已全面通知遊艇業者小心航行；另由於水位持續下探，日月潭九蛙疊像從去年11月起已經全部露出，潭岸許多地方都露出淺灘。

台電大觀電廠則表示，日月潭目前每天放水量約15至20秒立方公尺，惟進入潭區的水量僅5秒立方公尺，在入不敷出的情況下，每天至少短缺10秒立方公尺水量，警戒狀態下已通報潭區遊艇業者，要調整浮排以確保船隻泊靠和遊客上下船的安全。

因應旱災，中央災害應變中心第8次工作會報已宣布，25日起南投縣全縣水情調整為減壓供水的黃燈。提醒民眾務必節約用水，共體時艱。

(中時 )