美國國務卿布林肯18日與日、澳、印外長在「四方安全對話」（Quad）框架下舉行視訊會議，據日媒19日報導，日本外相茂木敏充在會上就允許對外國船隻使用武器的中國《海警法》表示嚴重關切，四國外長針對強烈反對中國試圖憑藉力量單方面改變現狀達成共識。

布林肯與日本外相茂木敏充、澳洲外長佩恩及印度外長蘇杰生出席會議，會議持續了約1個半小時。日本共同社報導說，美日印澳外長在會上確認，為實現「自由開放的印度太平洋」構想，將與東協（ASEAN）和歐洲各國增進合作。考慮到中國的海洋活動，除了支援「航行自由」和守護領土外，四國還將推進在完善基建、反恐措施等廣泛領域的合作。

據NHK報導，茂木大臣在會談中指出：「現存國際秩序仍在受到挑戰，共享基本價值的日美澳印4國的作用顯得更加舉足輕重。」他以此對中國頒布實施《海警法》，允許負責海上警備的海警局使用武器表示了嚴重關切。

此外，4國外長還就北韓局勢和新冠疫情對策交換意見；針對發生軍事政變的緬甸，4國外長一致認為緬甸有必要儘快恢復民主政治體制。茂木介紹稱，已強烈要求緬甸軍方釋放翁山蘇姬等人。

茂木大臣對記者團表示：「布林肯國務卿主辦的這次會談，表達了拜登政府努力打造自由開放的印度太平洋地區的高度承諾，我們對此給予肯定。首腦層面的4國合作至關重要，關於這一點，我們當然也達成了共識。」

4國計劃快的話本月內就以線上方式舉行4國首腦會談，目前正在進行相關協調。四國外長會議在2019年9月和去年10月舉行，此次為第三次。上次就外長會議確認了大致每年定期舉行一次的方針。

共同社報導說，著眼於擴張軍力的中國，日本重視擁有民主、法治等共同基本價值觀的四國機制。拜登1月底在與日本首相菅義偉的首次電話首腦會談上也表示，將推進日本與前川普政府致力於的印度太平洋構想。

(中時 )