彰化縣農曆過年期間發生3起住宅火警，起因都是瓦斯爐未關閉火源，食物燒焦鍋具焦黑冒煙，和客廳泡茶器具起火燃燒，所幸因為都有安裝住警器成功發布警報示警，及時避免釀災危機。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣消防局積極推動住宅安裝住警器，前年起編列經費優先補助特定弱勢族群、特定建築物等，但1戶僅限補助1次、1只。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

住警器小兵立大功。彰化縣近年積極推廣安裝住宅用火災警報器，今年農曆過年新春期間，縣內就有3起因廚房客廳用火不慎引發的住宅火警，因警報成功示警，讓住戶及時發現、應變逃生，幸未釀成重大災情。

彰化縣消防局積極推動安裝住警器，保障民眾生命財產安全，自2019年起編列經費，針對中低收入戶、獨居老人及身心障礙者等弱勢族群家戶優先補助安裝住警器，合計設置5萬6716戶，設置率近乎100％；在全縣28.5萬多戶的住宅中，共17萬多戶安裝（含已設置火警自動警報設備住宅），設置率也已過半、達到56.65％。

今年新春2月10日至16日期間，全縣總計發生3起住警器成功示警案件，分別在芬園鄉、員林市與溪湖鎮；前兩起皆是廚房炊煮未關閉火源又無人看顧，煮到鍋具乾燒冒煙後引發警報，鄰居聽到後趕緊通知屋主並撥打119報案，及時關閉瓦斯火源阻止火災發生，而溪湖則是民宅平房客廳泡茶櫃使用中起火燃燒，所幸住警器警報啟動住戶及時逃生，燃燒面積約5平方公尺，及時撲滅後無人受困傷亡。

彰化縣消防局長邱聰佳表示，統計自2017年至今，全縣民眾安裝住警器累計成功示警發報52件，其中光今年新春以來就有3起案例，起火原因皆因炊事不慎，呼籲民眾謹記「人離火熄」，避免煮食乾燒而引發火警釀災，幸好這幾戶民眾都有安裝住警器，及早偵測到濃煙、及時發出警報，提醒民眾得以及時發現、及時反應、立即避難逃生，未發生重大災情。

彰化縣消防局表示，除弱勢族群，另外針對鐵皮屋、30年以上老舊建物、木造建築、位處狹小巷弄、住宅式宮廟、資源回收用途、居家曾發生火災等高危險群場所，家有65歲以上長者、孕婦，或12歲以下兒童等家戶優先補助，1戶限補助1只，同一地址不能重複補助，民眾可就近洽詢各消防分隊，或線上申請，將有專人聯繫後續申領及安裝事宜。（網址https://reurl.cc/R6633z）

消防局提醒，住警器內裝有電池、免配線，可獨立安裝於天花板、或牆壁上，價格便宜且電池供電10年等優點，建議家中寢室、廚房、樓梯及走廊都應該自主購買安裝，全面防護居家安全；另外也有連動型住警器，可同步發報其他位置點的火災訊息，讓居家防火安全更加完備。

(中時 )