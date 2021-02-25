基於「期貨ETF」與「證券ETF」二者商品屬性暨風險特性不同，證交所修訂「各類證券簡稱命名原則」，自3月2日（下周二）起，期貨ETF中文簡稱前2位元組固定為「期」字，以利投資人自ETF證券簡稱辨識其投資之ETF係屬「期貨ETF」或「證券ETF」。

目前期貨ETF包括有元大S&P黃金、元大S&P石油、元大S&P原油反1、元大S&P黃金反1、富邦VIX、元大美元指數、元大美元指數正2、元大美元指數反1、街口S&P黃豆、元大S&P日圓正2、元大S&P日圓反1、元大S&P黃金正2、街口布蘭特油正2、元大道瓊白銀、街口道瓊銅等15檔。

證交所表示，有關ETF投資風險可參考證交所網站ETF專區簡介，該專區商品資訊頁面提供公開資訊觀測站（MOPS）、基本市況報導網站（MIS）及各ETF發行人網站之連結，便利投資人查詢各檔ETF產品及交易資訊。

證交所提醒，投資人須確實瞭解各金融商品的特性及風險，評估自身風險承受能力，選擇適合的ETF商品，並隨時留意市場變化及相關資訊。

(工商 )