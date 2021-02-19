連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)聚焦茶飲本業、專注打造全球茶飲創業平台，總經理張妙苓表示，將以主力品牌「快樂檸檬」聚焦擴大中國大陸布局、深耕北美市場、並加強亞太市場合盟，目標今年新展店數超越去年的300家，成為集團成長第一曲線。

張妙苓表示，中國大陸市場競爭雖激烈，但市場規模仍持續成長。據統計，2020年中國大陸茶飲市場總規模約為人民幣4400億元，規模為咖啡市場的2倍以上，而「快樂檸檬」的品牌知名度高，消費者接受程度強，發展空間仍相當可觀。

張妙苓指出，「快樂檸檬」已進駐中國大陸196個城市，其中一、二線城市覆蓋率達9成。集團轉向更廣大的三、四線城市布局，去年起陸續透過各地渠道商布局，明確往10億人口的城市移動，配合中國大陸政府擴大內需策略，茶飲仍具有很大的潛力可供挖掘。

同時，雅茗以不同價格、品牌強化各市場及價格帶布局，包括鎖定大眾茶飲市場、客單價人民幣10～15元的「快樂檸檬」，約人民幣25元、鎖定白領階級的中高價位「茶閣里的貓眼石」，以及主打茶＋餐食、約人民幣60～70元的「仙(足宗)林」等。

張妙苓表示，創立15年的「快樂檸檬」透過品牌再造強調年輕化、數位化，並合資設立「上海檬奇奇」導入校園餐廳及校外周邊門市，搶攻茶飲消費主力的「90後」大學生及年輕消費族群。

此外，中國大陸有54％消費者選擇線上訂購手搖茶飲，去年手搖茶飲線上訂單占比提升近2成。雅茗已累積近300萬會員，去年外送營收占比自23.5％大幅提升至37％，集團對此開發自有線上點餐平台，預期今年外送營收占比將持續提升，獲利亦可望提升。

海外市場方面，雅茗鎖定美國、東協仍處成長發展初期的2大茶飲市場為重心。張妙苓表示，美國目前已有60家店，未來3年將透過美國子公司及合資公司，開設直營店並開放地區合盟模式，今年預期可望新展40家店、目標3年內北美市場達200家店。

亞太市場方面，雅茗目前在東協包括菲律賓26家、印尼跟馬來西亞各5家，澳洲則有4家店。張妙苓表示，馬來西亞展店迅速，去年9月成立迄今已開出5家店，今年除繼續加速展店，並持續洽談合作對象，目標東協市場3年內拓展至500家。

(時報資訊)