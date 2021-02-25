台南市鹽水區舊第一銀行分行閒置，經過整修後老屋活化，由在地新創團隊進駐，打造藝文、餐飲複合空間，相當有特色。（莊曜聰攝）

台南市鹽水區舊第一銀行分行閒置，經過整修後老屋活化，由在地新創團隊進駐，打造藝文、餐飲複合空間，相當有特色。（莊曜聰攝）

舊第一銀行老屋位於台南市鹽水區中山路鎮南宮旁，前身是台灣商工銀行出張所，多次轉手後荒廢閒置，南市府文化局取得屋主同意後著手整理，初步修復並加強結構，保留老屋原始面貌及木造構件，加入藝術策展及燈光投影，今年再啟動進駐計畫，由鹽水返鄉新創團隊「赤兔製造所」打造藝文結合輕食的複合式空間，成為鹽水小鎮獨具風格的特色潮店。

南市府文化局2019年推動「月之美術館計畫」，在鹽水區進行包括藝術教育推廣、建立藝文資訊平台、規畫常設藝術裝置以及活化閒置空間等工作，先是改造月津故事館成為遊客服務中心及藝文展演據點，接下來再修繕舊第一銀行老屋，希望閒置老屋修復活化成為風氣。

舊第一銀行老屋去年開始修繕，由在地藝術團隊禹禹藝術工作室與黃仁志建築師合作，將建物結構補強、修復損壞部分，並以自然光與燈光投影方式，營造出神祕氛圍，作為「月之美術館計畫」第一棟修復再利用的老屋，也正式命名為「月美一號館」。

為鼓勵在地民眾共同參與合作，提升在地藝文及觀光產業發展，月美一號館開放進駐，經公開遴選作業後，由當地新創團隊「赤兔製造所」取得進駐權，負責人是科技業工程師出身，返鄉後發揮對美食熱愛，擅長使用在地與時令食材烹調料理。

文化局指出，在半年的進駐期間，「赤兔製造所」將使用在地食材及農特產提供特色餐點，並結合「月之美術館計畫」展覽或講座，打造藝文空間，今年也創作炫彩生肖提燈，限量300份，供民眾收藏。

(中時 )