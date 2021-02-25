隔夜美股盤中強勁反彈，三大指數同步收高，道瓊指數再度刷新歷史高點，受此激勵，周四香港恆生指數開盤大漲1.53%，為30174.22點，重返3萬點大關。國企股(H股)開漲1.52%，紅籌股開漲1.59%。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周三在眾議院金融服務委員會接受質詢時表示，通膨可能還要3年才能達到央行目標他並表示，因經濟重啟與需求升高，通膨可能出現波動，但他不認為通膨會過熱，且必要時，央行仍有應對的工具。

受此發言影響，美國公債殖利率從高點回落，帶動美股反攻，收復盤中跌幅。

恆生科技股在連跌數日後回神，開盤漲逾2%，美團開漲4.70%，快手漲近4%，小米、網易與騰訊均漲約2%。

造紙股與太陽能股表現亮眼，晨鳴紙業漲逾5%，陽光紙業漲逾3%，彩虹新能源、保利協鑫能源大漲約9%，信義光能漲逾4%。

受國際油價站上13月新高激勵，中海油開漲4.6%。

(時報資訊)