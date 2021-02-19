期待國產品牌的智慧音箱嗎？宏碁宣布，旗下首款智能音箱Acer Halo (HSP-3101G) 內建Google助理中文服務，可串聯上萬種智慧型裝置，輕鬆打造智慧家庭生活。即日於線上Acer Store開賣，售價4,990元。

宏碁首款智能音箱Acer Halo 採用鐵灰質感布料材質，時尚圓柱造型可一手掌握；內建兩個遠程全向麥克風陣列 ，任何角度聲控，語音辨識準確；配備DTS Sound，360°音頻環繞的完美音域，開口透過Spotify、YouTube Music 及MyMusic、KKBOX等立即享受音樂；獨家Acer Halo App客製個人化的專屬設計及資訊，獨特LED螢幕顯像可顯示客製化的圖像、時間、天氣、提醒等， 一目了然，搭配時尚RGB燈，因音樂不同有不同顏色變化，也能設定成為夜燈使用，充滿生活樂趣。

宏碁Acer Halo智能音箱具有客製化功能，能增添互動樂趣。（宏碁提供／黃慧雯台北傳真）

Acer Halo智能音箱具有低調質感外觀，造型小巧，同時適合個人及家庭的使用。獨特客製化互動功能，增添智慧生活樂趣︰只要下載Acer Halo APP，即可自訂LED螢幕顯示畫面，可選擇APP中既有圖像或者自行手繪圖案，輕鬆打造自我風格，又或者直接語音詢問時間、天氣等，資訊同步顯示於螢幕上；而底座的RGB時尚燈設計，會因音樂有不同顏色變化，也能設定為夜燈，創造不同氣氛。機身上方設置麥克風靜音實體按鍵，手動開關麥克風後，機底燈光則呈現橘色燈光，易於辨別。

Acer Halo智能音箱配備DTS Sound技術，360°音頻環繞呈現，具高低音深度及細膩度的聲音體驗，又可降低失真，開口透過Spotify、YouTube Music 及MyMusic、KKBOX等立即享受音樂的美好。

Acer Halo智能音箱支援3種傳輸選擇，只要保持Wi-Fi 5（802.11 AC）和Bluetooth 5.0及Aux-in的連接，透過內建Google助理中文服務，串聯上萬種智慧型裝置，溝通無界限，提供兩個遠程全向麥克風陣列 ，語音辨識準確，任何角度聲控處理生活大小事，打造智慧家庭生活。

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