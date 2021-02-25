Ausounds 2020年藉由AU-Stream系列的真無線藍牙耳機強勢登台，讓台灣的使用者體驗他們的純淨聲音。這次將要在台灣推出頭戴式藍牙耳機AU-XT ANC，一樣的聲音表現搭配出色的降噪效果和舒適的仿皮革耳罩，讓使用者不用畫到上萬元，也能將享受頭戴式藍牙耳機帶來的聽覺衝擊。

AU-XT ANC屬於覆耳式的頭戴式藍牙耳機，耳罩夠大可以包覆整個耳朵，黑色襯墊採用柔軟舒適、防汗以及媲美天然皮革觸感的環保材質，能讓耳朵保持清爽乾燥，且具有IPX4防護等級，能夠防汗及防潑水。

耳機細節部分（耳機人提供）

【盒裝內容】

AUSOUNDS AU-XT ANC頭戴式降噪藍牙耳機盒裝內容（耳機人提供）

【Ausounds AU-XT ANC － 規格及特色】

連接及延遲

使用藍牙5.0傳輸技術，在使用過程中沒有出現卡頓、聲音斷續或是斷線。有一點令小編驚訝的是，AU-XT ANC的連線範圍比以前測試過的藍牙耳機還要遠，以前測試的藍牙耳機走到下面一樓就快連不到線，但這副居然在下樓後還能再走個約3、4公尺才斷線。

使用iOS的「槍聲搖動」App來測試延遲，火花和槍聲幾乎同時，但感覺聲音有一點點晚，不是很明顯。而在Youtube看跳舞影片並沒有察覺到一點的影音不同步，舞者的舞步都有在正確的拍子，就像用有線耳機聆聽一樣。根據測試結果推測，若只是拿來玩一般遊戲應該是沒大問題，不過要玩音樂遊戲可能就須注意一下，不然就改成有線使用，會比較保險。

【操作控制】

AU-XT ANC左耳罩上有一個ANC開關，其餘的指令都是透過右耳罩的三個按鍵來執行（耳機人提供）

左耳罩上有一個ANC開關，其餘的指令都是透過右耳罩的三個按鍵來執行，可以調整音量、選擇曲目、播放/暫停、接/掛電話以及互叫語音助理。按鍵的反應適中，都能及時地執行指令，不會有按了沒反應或是延遲的情況發生。

【續航力】

Ausounds官方規格表上標示，耳機在充飽電後具有30小時的待機時間，若是不間斷地播放音樂，則能夠維持約25小時。充電使用的是USB-C規格的充電線，官方宣稱不到2小時就能完成充電，讓使用者不用等待太久。

【通話】

採用ENC環境降噪技術，能夠有效地將語音和背景聲音分離開來，讓對方聽到清晰的聲音。實測時，朋友表示我方聲音即使在吵雜的電視聲下依然清晰，沒有辨識上的困難，在戶外通話也是一樣的結果，汽機車的引擎聲不會影響對話的順暢度。因此，若有視訊會議或通話的需求，這款耳機也是能夠勝任的。

【聲音表現】

AU-XT ANC兩邊耳罩裡各內建一個40毫米的石墨烯動圈單元，除了支援常見的SBC、AAC藍牙音訊轉碼器，更能夠在Android手機上使用高通的aptX和aptX HD來傳輸更高清的音訊，讓使用者能夠享受更清晰的聲音。以下是我們測試AU-XT ANC各種聲音表現的評比：

【主動降噪】

AU-XT ANC的降噪效果令小編映象深刻，將降噪功能打開後，汽、機車的引擎聲頓時消失，整個非常有感。可惜的是，無法調節降噪強度，也沒有環境音功能，這可能會讓AU-XT ANC的競爭力沒那麼強。不過其降噪效果真的還不錯，能夠有效過濾低頻噪音，而且還使用SoundProof技術，在開啟降噪後聲音質量並不會改變。

另外，ANC開關和耳機電源是分開的，也就是在接3.5mm音源線作有線聆聽時，不需要打開耳機電源也能使用降噪功能。

【心得總評】

AU-XT ANC能夠有效過濾低頻噪音（耳機人提供）

Ausounds AU-XT ANC這款頭戴式降噪藍牙耳機的降噪效果不錯，能夠有效過濾低頻噪音，只是沒有環境音模式，若要跟人交談或是注意周遭環境可能要把耳機拿下才聽得清楚。音質方面，三頻均衡且清晰，在交響樂上能夠呈現出大編制樂隊的澎湃感；在較強調重低音的流行樂和嘻哈上，雖然鼓的力道不強，但Bass的聲音優美、乾淨，不會糊糊的，也不會掩蓋掉高頻段的聲音。

在台售價約新台幣6,000元左右，預計2021年2月上市，有興趣的讀者可以關注代理商官方網站。對於一個偏好頭戴式耳機且需要降噪功能的價格敏感族來說，AU-XT ANC既能提供實用的功能，且價格也不像高單價頭戴式藍牙耳機動輒就要上萬塊。

(科技)