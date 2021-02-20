UFC拳手艾維斯(Rafael Alves)本周打破了一個很不光彩的運動史紀錄，他在UFC Vegas 19前與對手過磅(秤重)，結果是157.5磅(約71.4公斤)，比他預定要打的羽量級超重11.5磅之多(約5.2公斤)！這恐怕不是單純的減重失敗，而是他根本沒在減重，這是格鬥史上(包括拳擊)最誇張的超重紀錄。

Rafael Alves missed weight for his featherweight bout against Patrick Sabatini at #UFCVegas19, coming in at 157.5 pounds. pic.twitter.com/jRQacn1xNc — ESPN MMA (@espnmma) February 19, 2021

艾維斯在IG發文道歉：「各位，我在減重時覺得身體不適，我的比賽被取消了。我很抱歉，但我的健康比較重要。」他似乎生病而放棄減重和比賽，羽量級的上限為146磅，艾維斯不僅超過羽量級，甚至還超過了輕量級(156磅)的上限。以他的體重必須要跳兩個量級去打超輕量級(166磅)。

先前的紀錄為UFC拳手安東尼強森(Anthony Johnson)創造，他在2012年的一次賽前過磅超重11磅。強森當時打中量級(上限186磅)，但他重達197磅。意外的是對手貝佛特(Vitor Belfort)還是照打，並且在第一回合就用鎖技獲勝。強森先前也曾靠著超重擊敗對手，但獲勝獎金被砍。

嘲笑他人的體重是不太禮貌的，不過艾維斯還是無可避免成為網友笑柄，「他就算往上一個量級也會超重，他把擺爛這個詞提升到全新境界。」

對於量級較輕的選手，減重往往是苦差事，即使勒緊褲帶餓個半死，過磅當天可能也還是差一點點。內衣褲也有重量，比較常見的是脫掉再秤。草量級女將岡札勒斯(Pearl Gonzalez)還曾因為隆乳填充物而差點超重，最後也是脫個精光才過關。

(中時新聞網)