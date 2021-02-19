所謂「情人眼裡容不下一粒沙」，如果另一半有出軌跡象，當然免不了溝通、甚至分手。不過也有些人談戀愛時太敏感，常常懷疑對方偷吃，星座運勢網站「醬子聊星座」點名處女座、獅子座、雙魚座、天蠍座的男人談戀愛時疑心病超重，動不動就懷疑另一半劈腿，雖然是因為很投入這段感情才有這些表現，但常常讓另一半感覺壓力很大。

▍第四名：處女座

處女座男生情緒比較內斂，不喜歡說出內心感受，對待愛情有理智的一面、也有感性的一面，當感性的一面冒出來，他們就容易胡思亂想，疑心病發作。

無來由的疑心病會傷害兩人的感情，處女座男生對待愛情還是不夠有自信，建議要堅定自己的內心，全心全意的信任自己的愛人。

▍第三名：獅子座

獅子座男生的控制欲非常強，雖然他們十分有自信，但是在愛情中疑心病一點都不少，害怕自己愛人變心，又不願卑微的表現出來，只好強硬的懷疑、質問對方。

霸道的獅子男，總是希望擁有愛情的控制權，所以也任由疑心病爆發。對他來說，信任是愛情中的重要課題。

▍第二名：雙魚座

雙魚座的男生非常在乎愛情，可以說是為愛而生，不能脫離愛情，雙魚座男生經常全心全意投入到一段感情當中，忘記自我，當愛情之路出現難題，他們會比誰都焦急。

當愛人的行為出現異常，雙魚男心中也會掀起一場狂風暴雨，玻璃心的雙魚男，很容易起疑心。不過，只要對方願意解釋，他們還是會選擇相信。

▍第一名：天蠍座

天蠍座男生每段感情都用情至深，每次戀愛都掏心掏肺。投入過多的天蠍男，在愛情中疑心病也是十二星座男當中最重的。他們總是懷疑對方變心，不希望對方與其他異性有過多交集。

什麼紅顏知己、藍顏知己，在天蠍男的感情世界中是決不允許存在的，戀人只要存在一點點異樣的心思，都會被敏感的天蠍男識破。和天蠍男在一起，千萬不要存著僥倖心態和其他人曖昧，惹毛「復仇天使」天蠍座，後果不堪設想。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)