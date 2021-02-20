變性人罔腰真懷孕？街訪民調「男人生子」OK嗎

針對變性網紅「罔腰」聲稱懷孕3個月，還附上高醫檢驗單及超音波照片，高市衛生局怒了追查，今（20）日派員前往高醫調查，最新結果出爐。衛生局表示，並無該網紅所述與受孕相關之人體試驗之情節，因此並無涉及不法。

衛生局指出，經衛生局派員到高醫調查後釐清，院方並無該網紅所述與受孕相關之人體試驗之情節。另外，後續將就該罔腰PO文內容，依程序請其陳述相關意見，了解張貼照片目的是否涉及醫療法招攬業務、廣告規定，若違反將依據第84條罰則開罰5萬到25萬元。

(中時 )