高市衛生局赴高醫調查「罔腰案」 最新結果出爐 16:322021/02/20 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網紅「罔腰」自曝有孕，高市衛生局今天將派員到高醫調查，結果出爐並無不法。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 變性人罔腰真懷孕？街訪民調「男人生子」OK嗎 訂閱影音： 中時新聞網 針對變性網紅「罔腰」聲稱懷孕3個月，還附上高醫檢驗單及超音波照片，高市衛生局怒了追查，今（20）日派員前往高醫調查，最新結果出爐。衛生局表示，並無該網紅所述與受孕相關之人體試驗之情節，因此並無涉及不法。 衛生局指出，經衛生局派員到高醫調查後釐清，院方並無該網紅所述與受孕相關之人體試驗之情節。另外，後續將就該罔腰PO文內容，依程序請其陳述相關意見，了解張貼照片目的是否涉及醫療法招攬業務、廣告規定，若違反將依據第84條罰則開罰5萬到25萬元。 【變性懷孕】罔腰真能帶種？名醫曝4種可能 (中時 ) #罔腰 #網紅 #醫調 #衛生局 #受孕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宣布懷孕卻遭醫院打臉 罔腰PO男友撫摸孕肚照15字回嗆 11:352021/02/19 娛樂 打臉變性網紅罔腰懷孕 橫綱凱咪：沒有子宮，胚胎怎著床？ 16:132021/02/19 娛樂 前男友鳳梨被酸「搞大罔腰肚子」 直播破口大罵揭慘況 23:032021/02/19 娛樂 罔腰變性前男兒身帥照起底 前男友鳳梨砸50萬幫他圓女人夢 18:362021/02/19 娛樂 疫情增溫股市波動大 庶民買股樂觀指數降溫 10:052021/02/20 財經 變性網紅孕照 高醫斥電影情節 04:102021/02/20 生活新聞 聲援彭文正 孫大千怒批中選會：台灣沒有言論自由？ 11:192021/02/20 政治 2020臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－銀行業（外國）渣打銀行 落實承諾 一貫用心服務 04:102021/02/20 產業特刊 變性網紅罔腰懷孕遭醫院打臉 男友嗆：別再斷章取義 15:162021/02/19 娛樂 【變性懷孕】網紅罔腰有了 婦產科名醫：別鬼扯 10:272021/02/19 生活 利菁昔靠借貸度日 小14歲尪心疼無悔守護19年 06:312021/02/20 娛樂 出口價格競爭力續勝 新台幣REER 連三月低於韓元 04:102021/02/20 財經要聞 變性網紅罔腰自爆懷孕 小A辣「想到就可怕」：當假女生就好 19:312021/02/19 娛樂 生活熱門新聞 10度低溫還沒完 這兩天最冷！下周降雨時間曝 - 生活 噁！台南70年老店遭爆回煮客人剩食 衛生局勒令改善 - 生活 台灣限定 唸出這7字 特斯拉導航狂當機 - 生活 買迷你豬店家掛保證「養不大」 1年後長成這樣飼主崩潰 - 生活 煮乾香菇忘了泡怎辦？北農教撇歩90秒搞定 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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