美債殖利率急升、打趴美股股息殖利率，不僅美股四大指數昨日收跌，美期貨盤中跌幅亦擴大，導致亞股重挫，台股同樣遭到空方突襲，指數開低震盪走低，台股上演元宵變盤，失守萬六大關，加上MSCI收盤後最新調整生效，最後一盤再跌58點、爆量693億元，使得台股壓力加深，終場失守月線大關，台股收跌498.38點、報在15953.80點、爆量至4321.12億元；台股周線翻黑、本周跌387點；月線連四紅、台股2月共漲815點。

權值股全倒，成為台股重殺主因，台積電(2330)下跌29元或4.57%，收在606元，創下牛年新低，股王大立光(3008)弱勢震盪，收跌3.3%，股價持續位於5日線下方震盪，聯發科(2454)重挫逾5%，鴻海(2317)、日月光控股(3711)、國巨(2327)等也均也逾2%的跌幅，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)跌幅也達4.5%。

除電子龍頭股的重挫，大型金控族群亦難脫身，富邦金(2881)、國泰金(2882)收盤跌幅更逾1.5%。

儘管台股重挫498點，但今盤面依舊有24檔個股漲停，且無個股跌停，包括TPK-KY(3673)、中鋼構(2013)、浩鼎(4174)、亞信(3169)、應廣(6716)、易飛網(2734)等均收在漲停價；另外，受惠全球航空股大漲，客運復甦可期、貨運持續漲價，航空股今天持續強勁，華航收漲5.6%，長榮航(2618)也一度逆勢上揚，最大漲幅高過2.5%，惟收盤翻黑。

分析師表示，因為景氣復甦，短線帶動美國長債殖利率走揚，實屬正常合理，市場不必過度擔心，也使得全球股市受到衝擊，台股大跌近500點，陷入震盪拉回，但考量整體經濟局勢，全球疫苗施打，景氣持續復甦，美國紓困案可望順利通過，Fed主席重申維持寬鬆基調，國際股市資金充沛，中長線整體多頭格局不變，建議逢低擇優類股操作。選股建議可留意半導體、IC設計、漲價概念股、汽車零組件、生醫等及第一季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)