國際指數編制公司富時羅素3月3日晚間宣佈，將大陸A股的三一重工、紫金礦業、恒力石化納入富時中國A50指數，變更將於3月19日收盤後，也就是自3月22日正式生效。據券商中國報導，此次被納入富時中國A50指數的這3家企業，都是大陸龍頭企業，可稱得上是各行業的「茅台」且且業績都非常靚麗。

其中，三一重工是工程機械龍頭，2020年以來市值飆升2200億元（人民幣，下同）；紫金礦業是有色金屬龍頭，2020年以來市值飆升1900億元；恒力石化是民營大煉化龍頭，2020年以來市值增長逾1400億元。

3月3日晚間，國際指數編制公司富時羅素宣佈，對富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數、富時中國A400指數、富時中國A小盤股指數的年度審核變更。

富時羅素同時宣佈，將三一重工、紫金礦業、恒力石化納入富時中國A50指數，將民生銀行、中國建築、光大銀行從富時中國A50指數中調出。

同時包含海爾智家、長城汽車、智飛生物、榮盛石化、韋爾股份等也進入備選股名單。直到下季度成分股審核前，如果有一個或多個成分股被調出即選用備選股。

(旺報 )