火炎山周遭有著豐富的自然生態景觀及動植物資源，林務局新竹林區管理處將在三義鄉火炎山生態教育館，規畫一系列火炎山公民科學系列講座，帶領民眾在輕鬆活潑的氛圍下，學習自然觀察的知識，除了自然觀察外，也讓自己的紀錄發揮更大的價值，共同保育珍貴的自然環境與物種。

林管處指出，火炎山生態教育館服務人員曾在周遭的淺山環境，拍攝到山羌、鼬獾、白鼻心、石虎、穿山甲等動物畫面，在路殺調查中發現2隻遭車子接二連三輾過而死去的鼬獾，其中，在火炎山生態教育館過去認養「路殺社」調查的三義路段，發現除了鼬獾外，還有蛙類、爬行類與鳥類，都是常見的路死動物，並以蛙類數量最多。

因此林管處希望透過火炎山公民科學系列講座，以「車輪下的觀察者」主題，帶領大家認識路殺的議題，介紹路死動物的公民科學「路殺社」，從路死動物觀察踏入公民科學的世界，傳遞路死動物處理的SOP流程與正確觀念。

另，林管處將在3月6日於火炎山生態教育館規畫「群眾協力打造蛾類線上圖鑑」主題的公民科學講座，帶領民眾認識火炎山周遭的蛾類。林管處說明，蛾有如灰姑娘般，大部分的蛾只有在夜晚降臨時，才會在屬於牠們的舞台上起舞，民間對蛾有著有毒或外觀灰醜不討喜等偏見或誤解，但研究人員調查蛾類時使用點燈採集法，在飛蛾趨光聚集後，白幕上各具特色的蛾呈現出令人眼花撩亂的各式型態，絲毫不亞於白天繽紛飛舞的蝴蝶。

林管處將邀請特有生物研究保育中心副主任林旭宏，破除民眾對蛾類既有的印象，展現蛾類之美，進而成為協助台灣蛾類調查的小小幫手。

(中時 )