國民黨主席江啟臣昨天和台北市長柯文哲同台，延伸藍白合議題，引發基層反彈，甚至出現倒江聲浪。對此，甫卸下黨團總召的藍委林為洲今天出席立法實務會報前受訪表示，「我支持江啟臣」，昨天論壇是議題上的合作，若解讀成政治上的合作，就是被過度解讀、過度推論。

立法院新會期明天開議，國民黨今天下午在智庫舉行立法實務研討會，討論新會期將推動的優先法案。

被問到藍白同台論壇，衍生出藍白合作，引發基層反彈，卸下黨團總召的藍委林為洲下午受訪表態力挺江啟臣，他提醒，決策過程當中，比如程序上不夠周延、缺乏充分討論、後續應變等，該檢討的還是要檢討，他覺得溝通程序的危機控管，將來還要加強。

林為洲強調，昨天的論壇是議題上的合作，但後來被解讀成政治上面的合作，「這就被過度解讀了」，距離2022、2024還很久，中間還會有很多變化，若從一次的論壇合作，就推論影響2022提名，這是過度推論。

林為洲說，上會期國民黨團和民眾黨團的合作不錯，在召委選舉、萊豬、參審／陪審制等法案與議題，都合作的還不錯。

(中時 )