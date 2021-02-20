臺大癌醫中心醫院20日舉行輻射科學暨質子治療中心」（簡稱輻質中心）ProBeamR 質子治療系統吊裝典禮，預訂2022年正式對外營運，主要捐助者鴻海創辦人郭台銘也與會強調，輻質中心是永齡和台大的合作成果，從2014年第一棟大樓「永齡生醫工程館」落成、2018年「台大癌醫中心醫院」開幕，等於每隔4年就完成一項新的任務，而且一次比一次挑戰更大。

歷經十年，癌醫終於落成，連郭台銘也忍不住爆料說，有很多朋友問我，為什麼「輻質大樓」早就規劃好，但落成時間卻比「癌醫中心醫院」還晚了四年，郭台銘指出，事實上，在這延宕的四年中，永齡和台大幾乎天天都在解決困難，包括土地的變更、經歷環評和一連串的審查，就連原有土地上的樹木遷移也大費周章，沒想到去年受到疫情影響，又拖延了進度。

儘管好事多磨，但經歷了每個階段、與不同科別和單位的專家一次次的修改設計和規劃，今天終於等到了質子治療設備的加速器吊掛的一天，郭台銘強調，質子治療設備的加速器就像是「輻質大樓」的「心臟」一樣，此舉也意味著輻質大樓的建設已進入了最後的階段。

郭台銘強調，這些年來，我致力於推動 「永齡百年醫療工程」，除了已啟用的「台大癌醫中心醫院」，另捐贈已超過十年的「台成細胞治療中心」，也已救治了超過八百位血癌病人，如今輻質中樓即將加入營運陣容，勢必可以為更多癌症病人提供最好的治療環境與治療機會。

郭台銘表示，如果台灣希望有護國群山，生技產業絕對是政府要支持發展的重點，台灣市場太小，必須走向世界市場，要走向世界市場就必須有世界級的競爭力。台灣最值得驕傲的就是在一個很小的面積裡，擁有質好、量多的優秀生醫人才以及優良的臨床試驗經驗，現在萬事俱備，只欠政府的政策引導與法令的鬆綁，就有機會讓台灣真正成為一個生技產業的創新之島以及科技整合的產業基地，為全人類的健康醫療福祉做出貢獻。

(工商 )