高溫窯燒玉質化的產品，看來十分賞心悅目。（李金生攝）

「風獅爺蓋杯」的製作過程頗為繁複，首先必須塑型做出石膏原模，再翻模澆注成形。（李金生攝）

1963年建廠，全國唯一官窯金門陶瓷廠不斷研發新產品。（李金生攝）

金門陶瓷廠生產研發課長鄭啟煌說明，「風獅爺蓋杯」以金門最特殊的人文圖騰發想，是兼具實用與收藏價值的文創產品。（李金生攝）

風獅爺是金門的聚落守護神，民俗賦予鎮邪、止煞的神威，全國唯一「官窯」金門陶瓷廠將在地的獨特人文圖騰融入文創設計，推出高溫全瓷化的「風獅爺蓋杯」，限量500個試賣即引起網友關注，預期帶動新一波的搶購熱潮。

這也是1963年建廠，至今己近一甲子，作品廣獲海內外鄉親喜愛和收藏的金門陶瓷廠，最近繼春節前推出「錢幣馬克杯」熱銷之後，再次有亮眼的新產品問世。

該廠生產研發課長鄭啟煌說明，這款以金門最特殊的人文圖騰發想，兼具實用與收藏價值的文創產品，製作過程頗為繁複，首先必須塑型做出石膏原模，再翻模澆注成形，入窯經過攝氏800度素燒，修胚後再上釉2次入窯，在1280度高溫下燒製12小時左右才能出窯。

因為搭配優質釉料，窯燒表面細緻晶瑩，手持令旗的風獅爺和葫蘆線條表現立體到位，且有玉質化感覺，看來十分賞心悅目，也讓這款上、下雙組合，杯蓋也可單獨當茶杯使用的作品，更加增添它的觀賞和收藏價值。

該廠預定3月正式限量推出500個，以每個250元優惠價回饋鄉親長期支持，但新產品連日來在網路曝光後，試賣期間即已引起熱烈討論，尤其旅台鄉親詢問電話不斷，讓員工十分振奮，廠方未來也規畫再推出高粱風獅爺、風獅爺筆座等系列產品。

(中時 )