新冠疫情稍有緩和，繼鹽水蜂炮決定續辦外，台南白河木棉花季也在20日開跑，為期3個禮拜，目前花況約1成左右，還未到高峰期。（莊曜聰攝）

曾入選全球最美花道的白河林初埤木棉花道目前花開約1成，預計月底將能開到5成，今年木棉花季不受新冠肺炎疫情影響照常舉辦，20日正式開幕，活動將持續到3月14日，每個周末都有節目，包括街頭藝人表演、攝影比賽、定點導覽、著色寫生及限量送樹苗等，白河區公所也提供即時花況供民眾參考。

新冠肺炎疫情近期稍稍趨緩，元宵節的鹽水蜂炮也恢復舉辦，戶外活動如六甲落羽松季、白河木棉花季及學甲蜀葵花節都照常進行，台南市長黃偉哲表示，疫情是一波未平一波又起，而南市又是個觀光城市，活動不取消的話，就是落實防疫工作，部分專案如探病等，就是跟著中央規定辦理，不能鬆懈。

今天白河木棉花季開跑，白河區公所也祭出防疫措施，以林初埤木棉花道為主，包括單一出入口、實名制、量測體溫及全程戴口罩，往年設置的餐飲及農特產品攤位區今年全數取消，僅安排主舞台表演節目，希望讓前來的遊客聽音樂、純賞花，沉浸在春天的氛圍裡。

白河林初埤木棉花最漂亮的大道全長逾800公尺，若包含周邊地區種植的總長度就有將近1.7公里左右，大大小小的木棉樹超過700棵，今年受到幾波寒流影響，木棉延遲開花，比往年晚了約10天左右，但隨著氣候晴朗、氣溫回升，開花的狀況會越來越好，民眾可在臉書及公所網站看到即時花況，規畫出遊行程。

(中時 )