因疫情影響延後開學，新學期將於下周一2月22日開始，開學在即，因應各級學校學雜費繳費需求，為方便家長及學生們輕鬆繳費，一卡通公司新增與臺灣銀行合作，提供更多各級公立學校「LINE Pay Money」繳納學雜費服務。為鼓勵民眾多加體驗行動支付的便利，2021年2月底前用LINE Pay Money繳學雜費，享早鳥LINE POINTS 3％點數回饋，再享原生活繳費當月消費任一筆享2％點數回饋，另首次連結北富銀數位存款帳戶，可再獲最高儲值金3％回饋。

一卡通公司與LINE Pay為滿足民眾各式生活場景支付需求，持續擴增生活繳費項目，目前可繳納項目多達800多項，其中學雜費的繳費服務，涵蓋了全國22縣市公立學校，包含部分大專校院、高中職、國中、國小、幼兒園及特教學校等，為業界最多。家長及學生們只要透過LINE Pay「生活繳費」功能，點選「學雜費」後掃描QR Code或三段式條碼，選用「LINE Pay Money」付款即可完成繳費，快速又便利。

行動支付繳學雜費，不受時間限制，條碼隨掃即繳超方便。為鼓勵家長及學生們多加使用，一卡通公司也祭出早鳥優惠，即日起至2月底前，用LINE Pay Money繳學雜費，享早鳥優惠LINE POINTS 3％點數回饋，還可再享原3月底前生活繳費當月消費任一筆的2％點數回饋。

此外，首次連結北富銀數位存款帳戶，另可再獲最高儲值金3％回饋，合計早鳥最高可享8％回饋。聰明繳費就用LINE Pay Money，省時又可享受回饋，多賺的點數或儲值金，還可於下次消費時完全抵用。

一卡通公司表示，生活中各式繳費項目帳單繁多，繳費時間不同也蠻令人困擾，利用LINE Pay生活繳費功能可隨時繳納，指定項目綁定個人資訊還可定時接收LINE錢包提醒通知，繳費輕鬆又不用擔心錯過繳費期限，民眾可好好利用，享受行動支付的便利生活。

(工商 )