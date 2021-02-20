總統府19日宣布國安及兩岸人事團隊異動，現任陸委會主委陳明通轉任國安局長，遺缺由前國安會諮詢委員邱太三接任，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任。對此，文化大學前大陸所教授邵宗海直言，此次3巨頭調動一定是蔡總統個人考量，因為不管是行政院長或調動當事人，都沒有蔡總統考量裁量重要，而將陳明通調離陸委會，也可能是在暗示陸方，與過去5年來對陸態度有所轉變，轉趨溫和。

據《中天新聞》20日專訪邵宗海教授，他提到，國防、國安、大陸政策，在憲法上都屬於總統職權，所以有關這項人事的安排，一定是蔡總統個人的一種思考，因為不論是行政院長或者是調動的當事人背景的考量，都沒有蔡總統自己的考量重。

前法務部長邱太三將接任陸委會主委。（圖/資料照，張鎧乙攝）

邵宗海坦言，「蔡英文此次把陳明通調離陸委會，是否是因為陸方有感覺到，在過去五年多聽到陳明通對陸有很多的惡言相向，那麼蔡總統這樣做法上面，是不是暗示給中國大陸說，至少我找一個比較溫和的人上來，有釋善意」。

「但邱太三會不會溫和？」邵宗海指出，就看他未來陸委會主委任內，需要執行蔡總統的一個政策是什麼，如果是蔡英文2月9日召開國安高層會議記者會後所言，能夠「促成兩岸有意義的對話」的話，那邱太三他就必須要溫和，因為他肩負了一個新的使命，就是要把本來很嚴峻的兩岸關係，至少變成一個還可以對話或者可以溝通的兩岸關係。他想這應該是這次國安人員的調動裡面，邱太三人事才是一個真正讓外界感覺到比較特殊的存在。

文化大學前大陸所教授 邵宗海。(圖/中天新聞)

值得注意的是，邱太三過去兩岸主張「派飛機不如創造商機」，接掌後盼望打破僵局，用慢火恢復信任累積，盼到春暖花開的一天。

(中時新聞網)