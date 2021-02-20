台東地檢署日前獲報關山鎮農會選舉疑似賄選，於19、20日分別搜索關山鎮民代表會林姓男子及相關證人住所，並傳訊林姓、莊姓、吳姓及相關證人到案，檢方分別諭令林男、莊男各以22萬、10萬元交保候傳，吳男飭回。

台東地檢署日前接獲台東縣調查站通報關山鎮農會選舉疑似有「對於候選人交付賄款約其放棄競選」或「為一定之競選活動等賄選」情形，檢察長陳松吉立即指派陳薇婷檢察官指揮偵辦，並召集調查站、台東縣警察局刑事警察大隊組成專案小組，嚴查速辦遏止妨害選舉不法行為。

經專案小組縝密蒐證後，於19 日由台東地檢署檢察官採團隊辦案方式，指揮調查局調查官及刑事警察大隊員警共20名持台灣台東地方法院核發之搜索票，同步搜索山鎮民代表會主席林男、莊男、吳男辦公室及住居所等共4處，調取相關檔卷，查扣相關文件、行動電話等。

經檢察官19日、20日訊問林男、莊男、吳男及相關證人共10人後，認為林、莊2人涉嫌犯農會法第47條之1第1項第3款對於候選人行求、期約或交付財物或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動等罪嫌重大。分別諭令林男、莊男各22萬、10萬元交保候傳、被告吳男飭回，其餘證人請回。台東地檢署表示持續擴大深入追查，以釐清全案案情。

台東地檢署呼籲所有候選人均應以正當方式爭取認同，切勿心存僥倖，企圖以不法手段影響選舉。邀請民眾共同加入反賄選行列，挺身檢舉不法，檢舉專線：0800-024099＃4、089361169，另外也可透過LINE通訊軟體的報案檢舉方式(LINE ID：089361169)，具有保密功能，由專責人員與民眾進行一對一對話檢舉不法。

(中時 )