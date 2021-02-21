透過勞保局網站e化服務系統可查詢勞工分配到的收益。（翻攝勞保局網站的e化服務系統）

勞工退休金個人專戶。（翻攝勞保局行動服務 App）

勞動基金去年大賺逾3千億元，其中新制勞退累積收益數達1781億元，以目前參與新制勞退金分配1205萬個帳戶來算，每位勞工可領分紅1.48萬元，將在3月5日匯入帳戶。勞工朋友可透過三種方式快速查詢個人新制帳戶有多少錢，不過這筆錢退休後才能領，現在還不能動用。

受到新冠肺炎疫情影響，去年勞動基金累積收益率至3月時一度慘賠逾4700億元，但隨著全球金融市場穩定，勞動基金去年投資獲利達3164億元、收益率達7.35％，其中新制勞退累積收益數達1781.8億元、收益率達6.94％，以目前可參與分配的1205萬個帳戶計算，每名勞工可分紅1.47萬元。

勞保局表示，去年新制勞退分紅將在3月5日人帳，勞工可在退休金個人專戶中查到收益分配額，若使用ATM查詢，因作業關係要晚一天才能查閱。除了親臨勞保局查詢外，還可利用以下三種方式快速查詢：

1. 透過勞保局網站的e化服務系統，以自然人憑證或健保卡+設籍戶口名簿戶號方式擇一進行查詢所分配到的收益。步驟如下：

在PC登入勞保局e化服務系統「行動服務帳號作業」，使用自然人憑證或以健保卡卡號+設籍戶口名簿戶號依序操作建立帳號、啟用帳號、產生裝置認證碼，取得QR-code及裝置認證碼。

2.下載「勞保局行動服務 App」，同樣需以自然人憑證或健保卡+設籍戶口名簿戶號查詢。步驟如下：

在智慧型手機或平板電腦下載勞保局行動服務APP，開啟行動服務APP「認證裝置」功能，利用「讀取QR-code」或「輸入裝置認證碼」完成行動裝置認證。

3.利用「勞動保障卡」到合作發卡銀行ATM查詢，包括：土地銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行及第一銀行等；郵政金融卡也可在ATM查詢，但需事先到郵局辦理勞保局資料查詢服務的申請手續。

4.4.勞工親自到勞保局臨櫃查詢，請攜帶有本人相片之身分證件正本，如身分證、駕照、護照、健保IC卡等，即可當場取得勞保投保資料；若委託他人查詢，受託人應備妥委託書，並攜帶雙方有相片之身分證件正本及印章代為申請。

新制勞退帳戶近五年平均分配金額

(中時新聞網)