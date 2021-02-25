北市莊姓講師開培訓課程並組交流LINE群組，林姓男子參加課程後，因故與莊男起糾紛，在群組內提出質疑、揚言提告，最後遭莊男踢出群組。林男認為言論自由權受侵害，告莊男求償20萬元，莊男則認為名譽受損，反告求償25萬元，但台北地院認為雙方主張均不可採，判2人都免賠，可上訴。

林男主張，他是台北市危老重建推動師公會的理事長的學員，莊男則是理事長，包括他在內第一屆培訓畢業的學員，成立LINE群組互相交流，群組具公益性質。莊男與他有停車位糾紛，竟因此心生不滿，於2020年3月9日晚間把他踢出群組，不法侵害他的言論自由權，故求償精神慰撫金20萬元。

莊男抗辯，他是課程講師，為使學員方便向他發問，才成立LINE群組，林男加入群組後，曾欺騙他的金錢，且常在群組內發表妨害他名譽的言論，他才會把林男退群。莊男自認名譽權受侵害，反告林男求償精神慰撫金25萬元。

法官認為，林男在群組中有許多針對莊男的言論，其他成員出言袒護莊男，林男也會吵回去，對話內容已逐漸偏離群組原先學術交流的目的，莊男身為群組成立者，自有管理群組的必要，故將林男退群，難認不法侵害言論自由權，故判莊男免賠。

莊男反告求償部分，法官認為，林男揚言要對莊男及其妻子提告，質疑莊男畢業證書拿不出來，「讓人看破手腳」，以及「還是莊○○先生跟女公關一樣有難言之隱？」等言論，並非以偏激言詞或穢語惡意攻訐謾罵，而莊男身為講師，學歷及公會中所作所為屬可受公評事項，難認名譽權受到侵害，也判林男免賠。

(中時 )