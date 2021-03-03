武打女星楊麗菁駐顏有術，去年9月參加完畫展卻出現臉歪嘴斜醜照，後來查出照片來源是前中國小姐林蘭芷所提供，楊麗菁氣到聘馬在勤律師控告對方妨害名譽，她3日分享出庭結果，「美要由內心散發出來，希望我是最後一個受害者，在檢察官的詢問下，她終於承認與道歉，特別謝謝律師的協助，讓此事能夠真相大白，非常感恩」。

楊麗菁坦言內心充滿感概，她過去曾因一張照片受到很大的傷害，所以這次事件格外謹慎，尤其她近年花很多時間拿碩士學位跟陪家人，較少現身螢光幕前，很怕因為照片給大家錯誤的印象，「沒有求償，我只希望一個正式的道歉，不然公說公有理，婆說婆有理，真的很謝謝法律保障我們」。她也希望對方可以改過自新，不再有如此輕率的舉動。

被問及經濟來源，楊麗菁表示自己年少就出社會打拚，買了房子租出去，有定期租金來源，經濟上沒有太大的壓力，今年因為疫情不能赴外地工作，但已開始籌備自己的網路節目，內容會以健身為主，希望帶給大家更多的健康觀念。

(中時 )