遭監察院彈劾送交懲處的前總統府發言人丁允恭，接受法官訊問後向媒體表示，他沒有性騷擾這名電視台女記者，他在辦公室進行不當行為，事後已經道歉辭職，但面對監察院的性騷擾彈劾，他則無法接受，希望法院能還他清白，他的妻子陪同到懲戒法院時，也主動接受採訪表示「不接受性騷擾指控」懲戒法院訂於3月24日上午10點宣判。

步出法院後丁允恭表示，在辦公室從事不宜的行為他感到很抱歉也請辭，但對於監察院指控他性騷擾，則完全偏離事實，他提出相當多的證據佐證，希望事實能澄清，給他一個公道。

懲戒法院今天開庭，丁與妻子蔣婕妤一同出庭，丁男到懲戒法院法庭報到後，蔣女出面向媒體說明，她說夫妻2人不能接受性騷擾的指控，丁在臉書貼的是他與投訴女子在餐廳公開場合的合照，這怎麼會是性騷擾，而該女主動提供給媒體床照，到底誰才是性騷擾？

蔣女說該女掌鏡拍的性愛畫面，怎麼會是強拍？且明明是2個人感情的事情，爲什麼國家公權力要介入呢，這件事造成夫妻非常痛苦，也沒辦法工作。

依照公務員懲戒規定，丁可能面臨的懲戒判決是免除職務、撤職、剝奪、減少退職金、減俸、罰款、申誡，或不付懲戒，丁男如果對判決不服，可上訴到懲戒法院第二審。

(中時 )