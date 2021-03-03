神曲〈老鼠愛大米〉。(影片/ 取自YouTube)

「我愛你，愛著你，就像老鼠愛大米…」，許多7.8年級生都聽過的神曲〈老鼠愛大米〉，熟悉的旋律和朗朗上口的歌詞，當時大街小巷都經常能聽到，而這首歌的原創者楊臣剛，更因此賺進人民幣2億元（約新台幣8.8億元），相當驚人；豈料，楊臣剛交友不慎錢都被騙光，經過17年，他已習慣恢復平凡的生活，還是默默做音樂，但始終沒有像〈老鼠愛大米〉那樣的神作出現。

2004年華語樂壇出現一首〈老鼠愛大米〉，大人小孩都會唱，火紅程度可見不一般，原創者楊臣剛因此受邀各大綜藝節目，光是這首歌就讓他海撈超過人民幣2億元（約新台幣8.8億元），名氣也隨著歌曲越來越多人認識。

人紅並非是好事，楊臣剛賺很多錢的事情也傳開，他認識一名自稱是大明星經紀人的大姊，事業需要現金週轉，楊臣剛沒多想就抵押房子和把積蓄一起給了對方；豈料，過不久那名大姊消失，他的家產也被騙光討不回。

事後楊臣剛也只自認交友不慎、識人不清，他決定淡出被稱為大染缸的演藝圈，找別的出路賺錢；經過17年，楊臣剛經濟狀況雖然不如當初億萬身價，但還是算小康，也有妻女在身邊，愛音樂的他也仍持續創作，不過至今已寫不出像〈老鼠愛大米〉那樣的神曲，令不少粉絲為此都替他感慨。

(中時新聞網)