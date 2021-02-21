因應武漢肺炎疫情及緬甸政局變化，中華航空公司台北往返仰光救援班機，今天清晨7時許出發，班機預定在下午4時15分返抵國門，但28日班次取消，3月14日及28日仍有救援班機。

緬甸1日發生軍事政變至今，持續有民眾進行抗爭，軍方已加大鎮壓力道，情勢恐進一步升高。駐緬甸代表處15日在官網公告，中華航空暫時排定21日及28日共兩個班次的台北往返仰光救援班機，若有台商或僑民規劃返台，應儘早與華航聯繫確認。

華航救援班機的機組人員一早就進入機艙內準備相關事宜，機上並未搭載任何乘客，班機也在清晨7時許起飛前往緬甸仰光，外交部日前表示，救援班機約50人訂位，實際搭機人數則視開票及登機情況而定。

根據駐緬甸代表處統計，在緬甸的台商及僑民共約1000人，大多居住緬甸第一大城仰光。

臉書專頁「台灣人在緬甸」17日貼文轉達華航緬甸分公司訊息表示，因應疫情及緬甸政局變化，華航將取消2月28日班機，3月將有14日及28日兩個班次的救援班機。

僑委會指出，去年爆發武漢肺炎（COVID-19，2019 冠狀病毒疾病）疫情後，緬甸「中央防治新冠肺炎委員會」公告民航管制措施，暫不開放國際商業航班於緬甸境內機場起降，但人道救援、貨運、醫療後送等，以及緬甸民航局核准的特殊航班不在管制範圍內。

(中央社)