南投縣信義鄉今晚傳出民眾登山失蹤意外，34歲黃女和6名友人攀登郡大山，登頂後回到登山口，一行人才發現黃女失蹤，南投消防局指出，黃女疑似摔落邊坡，已派人員上山搜救。
南投縣消防局指出，黃女和友人廖女等7人一起攀登郡大山，黃女等人今天中午登頂後折返，一行人回到登山口後才發現黃女失蹤，廖女則向消防局人員說明，她和黃女攻頂折返後，黃女走在她前方，下午1時左右走到郡大山北峰附近時，在林道發現拐杖。
廖女指出，她用手機拍下拐杖照片，經比對後才發現是黃女所有；南投縣消防局則說，曾嘗試打電話給黃女，黃女手機處於有通但無人接聽的狀態，懷疑黃女可能失足掉落邊坡或峭壁。
南投縣消防局表示，搜救人員今天下午出動前往山區搜救，在今晚10時左右經過郡大山北峰，將徹夜在發現拐杖的地點附近進行搜尋，他們也已經申請直升機，明天早上視天候狀況，展開搜尋工作。
(中央社)
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