兩年一次的「金翔獎」今日揭曉，國內線、國際線與低成本航空分別由立榮、華航與台虎獲得。交通部民航局長林國顯頒獎時，特別稱許業者在飽受疫情衝擊下，仍能持續提升飛航安全與對旅客的服務。

民航局自1998年起，每2年舉辦一次「金翔獎」評鑑，依據市場區隔、業者營運模式特性，分設「國內定期航線組」、「國際及兩岸航線—全服務航空組」及「國際及兩岸航線—低成本航空組」3組，是國內航空業最受關注的獎項。

去年度評鑑結果，「國內定期航線組」由立榮航空蟬聯，「國際及兩岸航線—全服務航空組」由中華航空獲得，「國際及兩岸航線—低成本航空組」由台灣虎航獲得。

民航局表示，金翔獎評鑑期間，國際及兩岸定期航線營運受新冠肺炎疫情影響，面臨巨大衝擊；但國籍航空公司除努力維持營運外，對旅客服務品質依然盡其所能達到至善至美，相當不容易。

國內唯一廉航台灣虎航因營運模式不同及提供旅客服務性質有異，所以參與「國際及兩岸航線組—低成本航空組」評鑑。民航局表示，雖然台虎首次參加且該組別僅一家受評，但評鑑過程中看得到台灣虎航在低成本航空市場中努力做到優質旅客服務的企圖心，獲得甲等，值得嘉許鼓勵。

109年度評鑑作業特委請國立陽明交通大學團隊與民航局合組評鑑工作小組，親赴各家參獎業者逐一實地審查，再由公部門與民間各領域專家組成的評鑑委員會做審查。考量疫情，過去均於民航局局慶頒獎的金翔獎，今年也特別安排於農曆春節後另外表揚。

(中時 )