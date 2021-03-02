美股四大指數周一聯袂收高，提振亞股今日多頭氣勢，台股跟上多頭腳步，今早期、現貨同步彈升，台指期開盤飆漲318點、衝16249點，大盤開高174.07點、為16127.87點，一開盤即收復月線，隨後在台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、DRAM雙雄、面板雙虎等電子權值大軍攜手強彈之下，大盤指數也快速拉升至16245.81點，企圖奪回5日線。分析師表示，美股彈升帶動台股今日報復性反彈，觀察台積電今日開高後漲幅縮小，反彈力道不強，由航運股領銜演出，中小型股領表現出色，預期台股3月難脫高檔震盪整理格局，上周五外資調節944億元，後續需密切觀察外資動向。

盤面上，台積電開高後壓力出現，盤中漲幅縮至1.8%左右；IC設計多頭強強滾，鈺創(5351)今年3大動能確認，股價開高後直奔漲停板25.3元；矽創(8016)挾著Q2可能將啟動第二波漲價，股價開高走高，鎖在漲停板212.5元；中鋼構(2013)挾著高殖利率題材，股價鎖漲停38元；良維(6290)創半年新高；大咖齊喊低價時代以過，長榮(2603)傳聞美國線運價將調高，漲幅逼近3%、陽明(2609)、萬海(2615)漲幅都在2~3%左右；造紙族群熱絡，榮成(1909)強漲7%以上成功匯聚多頭人氣，寶隆(1906)漲幅逾5%、永豐餘(1907)及華紙(1905)漲幅都在3%以上；華航(2610)將調漲運價股價上漲3%左右。

分析師表示，上周台股雖然終止周線連2紅，但2月加權指數仍上漲815點，月線連4紅，目前各期均線維持多頭排列趨勢，短期仍有利多方。觀察外資動向，MSCI季度調整生效後，外資賣超壓力可望降低，而上周五外資期貨空單口數並沒有大幅增加，短線籌碼面有利多方。國發會即將發布今年1月景氣對策信號，各方預期將能持續增加，台灣經濟強勁成長，可望支撐台股後續表現。

(時報資訊)