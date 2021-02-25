【現場直播】疫苗最新進度？指揮中心記者會｜2021.02.25

在桃園機場入境管制區內，一群剛下機的菲籍移工，在專人引導下準備通關入境。（范揚光攝）

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增5例境外移入COVID-19確定病例(案948至952)，均為菲律賓籍女性移工，年齡介於20多歲至30多歲，今(2021)年2月3日搭乘同班機來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所檢疫。

指揮中心指出，5名個案曾於2月16日接受檢疫期滿前採檢，結果皆為陰性，檢疫期滿後由仲介安排至住宿地點自主健康管理，2月23日由仲介安排專車接送至醫院自費採檢，因檢出COVID-19陽性，於今日確診(次日再驗5人核酸皆為陰性；另除案951血清抗體IgM及IgG均陽性外，其餘4人皆IgM陰性、IgG陽性)；5人迄今皆無症狀。個案於自主健康管理期間除至醫院採檢外，其他時間均無外出，已掌握專車接觸者共19人，因皆有佩戴口罩，故列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，截至目前國內累計173,472例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含171,619例排除)，其中951例確診，分別為835例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、906人解除隔離、36人住院隔離中。

指揮官陳時中表示，這兩天確診的個案大多是曾在國外確診過，入境後自主採檢後又確診的個案，CT值都頗高，且多數個案的抗體IgG呈現陽性，IgM陰性，顯示都是早已感染過的人員，未來會請專家來研議如何評定這類個案，適時調整後續的疫調作為。

(中時新聞網)