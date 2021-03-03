國庫署表示，去年民眾未指定用途、捐款給國庫的件數達到126件，創歷史新高，捐款金額達523.3萬元，也創歷史第4高，國庫署承認，確實有受到「時中效應」影響。

財政部國庫署副署長顏春蘭表示，雖然無法直接了解民眾捐款原因，但是疫情當前，激發愛心。

國庫署也承認，去年3月到6月確實有民眾致電詢問給捐款給衛福部方式，後來發現手續較為複雜，所以民眾就直接捐給國庫，收到經費後用來支應政務支出。

根據財政部統計，去年捐款有126件，年增率54％、捐款金額有523.3萬元，年增率達187％，單筆最大金額有50萬元、最小金額是14元。

顏春蘭說，近年許多有愛心的民眾定期捐款給國庫，有一位朱姓民眾從2014年到2020年捐款共計70次，金額達到27萬元。

一位許姓民眾自2015年到2020年捐款有65次，金額也有17萬元；而另一位涂姓民眾自2014年到2020年捐款次數達40次，金額已經有40萬元；光去年就捐款國庫14次，善心行為令人感動。

(中時 )