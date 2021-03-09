品牌、通路商客戶延續成長力道，下單動能增強，國內成衣廠龍頭儒鴻(1476)董事長洪鎮海9日在法說會上表示，第一季營收預估會有2位數成長。在手訂單已至10月，部分訂單能見度甚至有到12月，若今年出貨順暢，全年營收將呈現「高二位數」成長，並可望創新高。

儒鴻累計今年1～2月合併營收51.07億元，年成長率24.32％。

對於今年營運樂觀看待，根據儒鴻的統計，主要品牌客戶Nike、UA今年營運展望佳，估計將有2位數成長；Lulu成衣成長表現將優於布料。至於通路商Target、Costco，今年營運也延續去年成長力道，手中Target訂單排到第2季，Costco已至10月份。

2020年，儒鴻稅後淨利達42.54億元，每股稅後盈餘(EPS)15.51元，董事會也通過決議，今年每股將配發11元現金股利。

疫情期間讓大眾更積極運動強身，在家上班風氣帶動居家運動休閒服需求上升。儒鴻認為，後疫情時代，主要品牌與零售客戶，包括Lululemon、Nike、Target、Walmart的銷售預期會持續增長，下單動能自然增加，這對儒鴻今年、及未來幾年的訂單量成長都有助力。

後疫情時代，全球品牌廠「集中採購、一站式購足」的下單趨勢更加確定，這對大廠有利；洪鎮海因此說，儒鴻和主要客戶合作多年，彼此已有相當默契，預估到2025年，只要品牌客戶沒有出現太大變故，未來幾年儒鴻的營收將逐年成長。

預期訂單量成長，為滿足客戶所需，儒鴻已針對產能增加，提出多項長期規劃，其中，去年已展開印尼廠擴產計畫，預計2021年第二季完工、下半年開始裝機，第三季投產，第四季量產。

市場估，儒鴻印尼廠第一期將新增成衣月產能120～140萬件，第二期、估在2022年，將再增加140萬件的月產能。

(工商 )