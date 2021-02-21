魏聖美在推特公開回應，不滿自己的推桿動作被嘲笑。（美聯社資料照）

韓裔美國高球女將魏聖美(Michelle Wie)前日公開反擊朱利安尼(Rudy Giuliani)的「不當發言」，表示她不能接受在公眾平台(播客)聽到朱利安尼講述這種下流故事。朱利安尼跟魏聖美一起打過慈善高球賽，他開玩笑地說，每次魏聖美推桿時都會露出內褲(她穿裙子)，一旁的狗仔隊就等著按快門。

朱利安尼是堂堂的前紐約市長，雖然只是說笑，魏聖美仍很不高興。「聽到一個公眾人物在播客上談論我的內褲，令我很不舒服。他應該要記得的是我當天打出64桿橫掃男選手，我不敢想像他當面微笑誇讚我的球技，背地裡卻只談論我的內褲。我們該談論的是女子選手的球技，而不是她們的穿著長相。」

朱利安尼講完故事之後也有點後悔，他當時問主持人說：「我可以說這種笑話嗎，我不確定。」主持人回應：「既然講了就算了。」

魏聖美是外型出眾的女選手，有6呎的身高(約183公分)，她以前的推桿動作是伸直雙腿並把上半身彎得較低。「我6年前的推桿動作幫我拿到了美國公開賽冠軍(2014年)，不是用來給你們看內褲的！」她也提到運動廠商Nike設計了內含短褲的高爾夫裙，就是讓女選手可以專心打球。

2019年，魏聖美與NBA勇士隊高管威斯特(Jonnie West, 傳奇人物Jerry West之子)結婚，去年6月生下第一個女兒。其實魏聖美推特的回應裡沒有提到朱利安尼的名字，但很明顯就是在講他那件事。

(中時新聞網)