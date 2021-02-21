因應國際疫情變化，今年元旦起非本國籍人士暫緩入境，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前規劃3月1日起外籍商務人士來台限制有機會回到去年12月之前的邊境措施，不過所有入境及轉機旅客登機前須附3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告，一人一戶的居檢模式也會持續落實。

因應疫情延燒，非本國籍人士今年元旦起暫緩入境來台一個月，是否延長、擴大或取消將視疫情而定。

指揮官陳時中表示，根據目前的規劃，預計今年3月起有機會恢復到去年12月之前的邊境措施，不過本國籍、外國籍商務人士不論來台目的為何，仍須檢附登機前三日內的陰性核酸檢測陰性報告，問到是否擴大，陳時中回應，這部分需要各部會進一步協商，不過商業泡泡等「可以期待」，但為了避免家戶內親密傳染，一人一戶的居家檢疫措施仍會持續。

指揮中心發言人莊人祥補充，因應各國疫情開始趨緩，因此才會研議上述的調整，預計周二(23)會有較確定的結果。

(中時 )