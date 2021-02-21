總統蔡英文日前宣布，因應國內外挑戰，針對國安相關人事進行異動部署。國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員，新任國防部長將由國安局長邱國正接任；陸委會主委陳明通將轉任國安局長，陸委會主委則由前國安會諮委邱太三接任。對此，台師大政研所教授范世平今（21）日以七點分析指出，蔡英文在第一任期雖可掌握外交與軍方，但情治單位仍是一大弱點，第二任期終於開始整頓情治系統，他也肯定陳明通的行事作風能為國安局帶來有異於軍人的新思維。

范世平分析，長期以來，外交、軍方與情治一直是「藍到出汁」的單位，外交人員多出自國民黨黨校的政大，國軍則一直是黨軍，情治單位則自詡是「領袖」（兩蔣）的耳目，就算前總統陳水扁執政8年，仍無法完全掌控這三個單位。政治信仰是藍是綠無所謂，重點是要忠於國家，服從人民選出的總統，保衛台灣的利益與安全，更不能變紅。最近國防部軍情局五處前少將處長岳志忠、上校張超然被中國吸收，顯示情治單位已被滲透。

范世平指出，蔡英文在第一任期可以基本的掌握外交與軍方，兩個單位均能充分配合她的大政方針，唯獨情治單位還是針插不透，因此他不斷呼籲蔡總統在第二任期要整頓情治。在2019年7月蔡英文出訪時發生隨扈私菸案，就是國安單位在總統大選前讓她跌了一大跤。

范世平表示，國安單位長期的保守心態與傳統思維，造成在情報研析上無法突破；面對新型態的美中台三邊關係，陳明通理解充分，能讓研判更精準，更有望成為繼許惠祐後的第二任文人國安局長，但這個位置不是每個人都敢坐，因為「山上」的山頭林立，所以軍人才穩得住。

范世平認為，陳明通作風較為強勢與霸氣，相信能壓住陣腳，也可進行較大的改革，帶來有異於軍人的新思維。國安局編制1500人，下轄10個處，有槍、有特勤、有科技，還有海外特派人員，范世平認為，陳明通將有更多發揮的空間，只不過無法再隨心所欲的公開講話。

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(中時新聞網)