台南市1棟商業大樓傳出曾有新冠肺炎確診者出入，管委會20日張貼公告，指出確診者接觸共26人，其中15人列居家隔離、11人自主管理，該大樓已消毒完成，該名也正是境外移入個案943。中央流行疫情指揮中心21日表示，根據秋冬專案，案943曾在自主健康管理期間外出開會，從嚴來看，有觸法之嫌，但是否違法，則交由台南巿衛生局認定。南市府衛生局21日下午表示，目前正積極調查。

指揮中心今日指出，該公告中的確診者，就是境外移入的案943，在居家檢疫期滿後，於自主健康管理期間外出開會，但因秋冬方案規定趨嚴，禁止自主健康管理者外出聚餐、聚會，以該個案而言，出入該大樓並無問題，但外出開會確實有觸法之嫌，由南市府衛生局判定。

南市府衛生局表示，目前正在積極調查中，若調查屬實，可依違規狀況以《傳染病防治法》開罰新台幣1萬至15萬元罰鍰。衛生局也強調，目前將針對案943所屬公司調查，若為公司要求案943去公司上課或開會，將會開罰公司。

衛生局指出，包括疫情調查、環境清潔消毒、居家隔離者匡列，已全依中央疫情指揮中心COVID-19防治原則處理完成，民眾無須過度恐慌。此外，案943的IgM為陰性、IgG為陽性，表示感染已有數月之久，並無傳染力，防疫規格不須提升，鹽水蜂炮活動可照計畫進行。

案943為菲律賓籍20多歲男性，今年2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，並無症狀。個案於2月18日檢疫期滿，因公司要求，同日至醫院自費採檢，檢出陽性。目前已掌握個案接觸者26人，其中15人因與個案接觸時間較久，列居家隔離，其餘11人因接觸時間短且有佩戴口罩，列自主健康管理。

(中時 )