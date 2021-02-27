今天是2月27日，諧音「愛妻日」，台中市政府統計27日共有92對新人預約辦理結婚登記，其中前往南屯戶政事務所登記結婚的新人秉羲和姮慈，兩人3年前在市府單身聯誼活動中相識、相戀，特別選在「愛妻日」回到當初舉辦活動的南屯戶所結婚，民政局副局長周瑺玫特地前往恭賀，代表民政局長吳世瑋致贈實用小家電，戶政所也送上台中市成家好禮福袋及賀禮祝福新人。

吳世瑋指出，這對新人在2018年參加民政局與南屯戶所舉辦的單身聯誼活動相識、相戀，進而決定攜手共度一生，今日特地回到兩人緣分發源地辦理結婚登記，男方更精心挑選了27日「愛妻日」作為結婚日，以行動表示對女方的重視與愛護；祝福這對新人百年偕老，並歡迎單身民眾踴躍參加市府所舉辦的單身聯誼活動，追求下半生幸福。

南屯戶政所請新人分享當初參加聯誼的過程，女方姮慈表示，當初是家人建議她報名參加，活動期間兩人座位剛好在一起，並一起在交通車上聊天互動，開啟這段姻緣，活動結束三個月後正式交往。

男方秉羲說，透過活動發覺彼此生活背景相近，家人也很支持，很開心當初報名參加，才有機會結識姮慈共結連理，小倆口也透露接下來有懷孕計畫，戶所也很期待2人帶著可愛的小Baby「回娘家」。

(中時 )