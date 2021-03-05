終端需求強勁，德微(3675)訂單能見度已到第3季，由於下半年可望正式出貨原本敦南車用產品訂單，德微預估，今年車用產品營收可望較去年倍數成長，為反應上游原物料價格上漲，德微亦已適度調漲產品價格，德微董事長張恩傑表示，除非有意外的黑天鵝，產業及公司營運可望一路好到第3季，今年營運將遠優於去年。

德微科技自結2月合併營收為1億3140萬5000元，年成長11.68%，為歷年同月新高，累計前2月合併營收為2億8762萬元，年成長21%。

德微表示，今年前2月營收貢獻主要來自遠端高階伺服器，以及因歐美仍陷疫情中，消費性市場商機(例如：NB、手機、大螢幕與遊戲機)等繼續帶動週邊零組件二極體應用面強勁需求，樂觀看待第1季營運。

德微近幾年在達爾力挺下，高技術門檻的車用產品陸續通過各項車規認證，近期全球車市復甦，且汽車智能化，帶動德微車用保護元件出貨三級跳，而德微配合達爾集團政策，接收敦南車用產品設備，預計今年上半年敦南車用設備可以完成車用信賴度DFN及雷擊保護認證，並於第3季開始出貨敦南車用產品訂單。

去年德微車用產品佔比約3.6%，在汽車電子需求強勁下，今年第1季車用產品營收較去年同期成長2.5倍，由於敦南車用產品價格是德微目前產品平均價格的20倍，隨著敦南車用產品正式出貨，對德微業績將是如虎添翼，德微預估，今年車用產品營收可望較去年倍數成長，佔營收比重可望達5%到6%。

張恩傑表示，目前二極體產業狀況比原本預期還要好，訂單能見度已達今年第3季，除非有意外的黑天鵝，產業及公司營運可望一路好到第3季，今年營運將遠優於去年。

(時報資訊)