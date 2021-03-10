高端家具業商億-KY（8482）10日公告2月營收達2.53億元，由於去年同期因受新冠肺炎疫情影響中國停工，生產天數少、營收基數低，使得今年2月營收大幅增長367.8％、近3.7倍，累計1-2月合併營收達6.45億、年增96.9％。

商億-KY指出，主要係受惠於歐美高端傢俱需求維持強勁及去年疫情下基期低所致，而月減35%則係因中國農曆年假期導致工作日減少所致。累計1-2月合併營收達6.45億、年增96.9％。

對於目前市況，商億表示，美國市場需求看到第一季，成長動能則可持續到上半年，除此之外，先前缺櫃及船班吃緊的問題在2月開始已獲得緩解，評估短期內將不會對出貨造成重大影響。

至於非美國市場部分，則已進一步開拓新客戶，目前開始向一家英國新客戶出貨；而中國在過去一年陸續重新調整策略，已逐步回溫，全年營收有望持續成長。

2020年商億-KY宣布在柬埔寨擴建新廠以擴張產能，目前新廠正如期的進行建置，預計下半年可望開始投產，2021年收入有望實現雙位數成長。

(工商 )