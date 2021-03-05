台積電(2330)2021年校園徵才系列活動本週啟動。台積公司表示，今年除了深入大學校園舉辦徵才說明會外，亦同時舉辦校內面談會，預估將有逾3,000名學子參加說明會。為了因應業務成長與技術開發需求，台積公司2021年預計招募近9,000名新進同仁，在新竹、台中、台南皆有人才需求，歡迎電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管、財會、管理、心理、人力資源、勞工關係等科系的碩、博士應屆畢業生和具備相關工作經驗的人才加入台積公司，尤其歡迎對半導體具高度熱忱並具備良好英文能力的人才。

台積公司今(5)日於台灣大學舉行今年首場自辦校園徵才說明會，預計3月及4月將自辦總共10場校園徵才說明會，除了台大，還包括陽明交大、清華、中央、中原、元智、逢甲、淡江、高科大、以及雲科大，同時也將參加8場校辦徵才說明會，包括中山、成大、台科大、北科大、中正、中興、台師大、以及海洋大學。此外，台積公司預計於台灣大學(3月15日)、陽明交通大學與清華大學(3月18日合辦)，以及成功大學(3月19日)分別舉辦三場校內面談會。

除了校園徵才活動，台積電「DNA暑期實習積因計畫」亦招募中，即日起至2021年4月16日同步開放申請。「DNA暑期實習積因計畫」提供各式講座、課程與工作坊，讓學生了解關鍵產業趨勢與台積公司最新的技術發展，並鼓勵學生參與專案累積實戰經驗，提前培養職場競爭力，實習表現優異者將有機會獲得正職預聘。

台積公司也預計於下半年再次啟動活潑並具有彈性的「預辦登積」行動面談專車校園巡迴活動，以全新的招募設計主題拉近與年輕學子的距離，吸引應屆畢業生前來，提早投遞履歷。自去年9月底開始，台積公司首此以校園行動面談專車陸續進入台大、成大、清大、交大、中央、中山等學校，進行研發替代役暨預聘面談活動，為公司招募新血。

(時報資訊)