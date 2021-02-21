業者仍保留70年老宅的紅磚、樑柱，並以舊照片作點綴。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中正區信二路旁有一70年老屋，近日改建成餐飲與茶飲。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中正區信二路旁有一70年老屋，近日改建成餐飲與茶飲，由UTEA友茶餐飲集團經營，將品項豐富融合在地美食，盼打造成基隆版春水堂。

UTEA友茶複合式餐飲位於義美火鍋前，是一棟4層樓的70年老宅，一樓原本是婚紗店，現在改建成料理區，3樓空間不開放，主要提供團體包場、舉辦會議使用，提供投影機等設備，以及現代化輕工業風的布置跟擺設，仍藏有復古懷舊的氛圍，灰色外牆掛著基隆的懷舊老照片，左側窗戶旁的樑柱，仍保留70年老宅的紅磚、樑柱，並以舊照片作點綴。

餐飲集團董事長魏振富表示，近幾年，基隆市政府積極推動希望之丘中正公園改善計畫，在內政部前瞻建設由中央、地方攜手，希望之丘的立體豎梯也即將完工，未來不只是基隆人自豪驕傲的地標，也會新亮點，將帶動龐大的觀光人潮，因此，想到將基隆美食與茶飲料結合，提供一個市中心鬧中取靜的休閒空間，促發開這家茶飲料餐廳的動機。

據了解，魏振富原本在大陸投資，由於疫情關係無法兩岸正常往來，因此才投入家鄉圓女兒創業的夢想，一起打造在地基隆風格的茶飲料餐廳品牌，其女兒魏翊說，一年前曾在基隆外木山開了一家BBQ燒烤餐廳，更在深溪路開設魏記帶骨牛肉麵店，有了些創業的經驗，才會邀請父親一起創新的茶飲料餐廳品牌，希望提供遊客一個寬敞的空間，慢慢品嚐基隆的特色美食，享受休閒時刻。

(中時 )