美國海軍與亨丁頓·英格斯工業公司（HII）紐波特紐斯造船廠(Newport News Shipbuilding )簽訂一筆30億美元的委託合約，主要工作是為約翰史坦尼斯號（CVN-74,USS John C. Stennis）進行裝填核燃料與中期檢修（RCOH）。

防衛世界(Defense World) 報導，美國國防部的消息稱，美國海軍約翰·史坦尼斯號已服役到中期，需要重填燃料、大修和現代化工作，以支持原訂50年使用壽命的後半段。

史坦尼斯號是尼米茲級的7號艦，於1991年動工、1993年下水，1995年底服役，至今已25年，因此艦上的核燃料也到了該更換的時候。

RCOH的主要工作就是為2具西屋A4W核子反應爐更換燃料，這不容易，因為需要切開後半段的艦體，所以在換燃料的期間，會順便進行其他系統的更新與全艦大修，包括2300多間艙室的整整理、數百項系統進行的大規模現代化。還有艦島指揮室的設備更新，比如雷達、戰鬥系統，操作系統，甚至4具戰機彈射器也會更改。

根據合約授權書，史坦尼斯號的更新工作，可望在2025年8月之前完成。

(中時新聞網)