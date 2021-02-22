前兩天，法國精品業者愛馬仕（Hermes）所公布的第四季財報非常亮眼已不是新聞。亞洲人似乎對這個品牌情有獨鍾，若不是主要藉著亞洲地區驚人的銷售量，這家老牌皇家御用精品，在這疫情持續肆虐各產業時期，早已就勒緊褲帶縮衣節食了。但是，事實上卻相反，多虧亞洲客戶大力相挺，愛馬仕不僅保住近1.7萬名員工每一個人的飯碗，而且還加發1250歐元紅利。坦言之，金額雖不算大，但跟其它正在裁員減薪全球產業相比，這已經算很幸運的了。

法國精品業者愛馬仕日前表示，2020年第四季期間，北美市場訂單持平，日本小增近3億歐元，歐洲部分卻減少一成。不過，靠著亞太地區死忠粉絲支持，當地業績暴增近五成，以及線上銷售成長，2020年最後一季業績成長16％並超越市場預估。

這裡指的是除了日本以外亞太地區，業績猛增逾9億歐元，新冠疫前2019年同期僅6億多歐元。

遠在地球另一端的中國大陸與韓國等亞洲國家，當地貴婦因疫情限制，無法親臨法國血拼。所幸科技發達，現在只要動動手指上網放入購物車，這些最少動輒300歐元起跳的愛馬仕圍巾與4500歐元至23000歐元價格不等包包，沒幾天就可以空運收到。由於來自中國大陸或韓國等亞洲國家源源不絕的訂單，也讓愛馬仕有機會將2020年虧損幅度慢慢縮小。

愛馬仕2020整年銷售業績來看雖稍減6％為64億歐元，獲利則大減9％為14億歐元，但在疫情當下，足以傲視其它精品同業表現。

財報若按類別來分，佔2020年總營業額一半的皮件與馬具商品成長18％，手錶項目成長28％，珠寶與家庭用品等更是暴增56％。不過，目前還是有一些愛馬仕門市，因新冠病毒被迫暫停營業。

愛馬仕表示，疫情影響下法國少了非常多觀光客，不過亞洲市場卻出現爆發性成長，2020年電子商務方面呈現三位數字成長，都要歸功於線上銷售。愛馬仕高層也補充，若愛馬仕自封為一個有著多元化銷售管道公司，就不要分說實體店面賣出多少商品，線上業績又創造出多少。

聯博證券投信（Bernstein）認為，2020年對精品業來說真是驚悚的一年，但愛馬仕卻能繳出如此漂亮的財報。因為，愛馬仕是包括亞洲等全球人士都愛好的品牌，即使消費者無法立馬拿到愛馬仕經典商品，也都願意先付錢然後耐心等待。

19日歐股交易盤中，愛馬仕股價一度飆升近6％至983.6歐元。

相較其他精品同業在2020年，動輒狂瀉近兩成業績，愛馬仕僅減少不到一成，因為消費者在精挑細選後，願意以投資心態買入愛馬仕商品。

愛馬仕指出，2020年秀場與客戶互動經費約佔銷售業績4％，較2019年的5％稍少，原因是2020疫情所致既定走秀行程取消。不過，將把更多預算投入在數位化與媒體方面。因此，2021年下半年可望有更多秀場活動，並且還會伸張業務觸角，包括增加美容等項目。

同時，愛馬仕也樂觀指出，目前尚未看到亞洲與其它地區的買氣有任何縮手現象。不過，愛馬仕並沒有提供2021年財測，因為疫情後續發展不明，所以一切都是未知數。

(時報資訊)