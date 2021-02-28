「在不容己的世界裡建造一方自己的珊瑚礁」，這是文學批評家講評水滸傳的比喻，把這話拿來說今天桃園海岸的大潭藻礁也很適切。

藻礁之成，出於歷史的偶然，它曾被沙泥掩埋，奄奄一息，後來因緣湊巧，迎來第二春，卻因為政府要建造第三接氣站（液化天然氣接收站），將被官軍追殺；而原來捍衛藻礁的許多環保鬥士，因被政府招安，也加入了剿滅藻礁的劊子手行列。

在海洋建造珊瑚礁不是件容易的事，先要有最初的拓荒者在貧瘠澆薄的海底站穩腳跟，繼而呼朋引伴，建立社群。最初的殖民者常為紅藻，它們分泌石灰質，附著於沙粒上，長出柔嫩細胞，內含葉綠素，行光合作用，製造營養，吸引各種小生物來吸吮舔食。海水盪漾沖刷，藻球顆粒輾轉滾動，紅藻就移往向陽的一面求存，就這樣，紅藻分泌的石灰質層層包覆，纏綿如繃帶，穿插似網絡，小藻粒在百年、千年之後長成拳頭大小的紅藻球，引來海蟲鑽洞築巢，苔蘚蟲附麗增生，在海底形成一個個小堡壘，無以為家的小蝦、小螃蟹來此躲避敵害，捉迷藏，若說這海底是個梁山泊，初期沒有幾個好漢，柴進沒來，林沖未至，珊瑚不長，還不成氣候，對於海浪和大魚，紅藻球只有一點點抵抗的力量。

四、五萬年前，冰河時代，海洋退得很遠，大潭藻礁的地點當時還是礫石連綿的沖積扇。後來天氣變暖，南北極冰融，全球海水面上升，在6、7千年前達到最高，把這一片礫岩灘變成了淺海，原來流入此地的河川也被新發育的大漢溪襲奪，挾泥帶沙，流向北邊。這兒的海水清澈見底，個別的小沙粒被紅藻相中，開始形塑增生一顆顆的紅藻球。當紅藻球越積越多，連綿一片，也就是藻礁了。這藻礁發育得很慢，又不時被南來北往的海流攜來的泥沙掩埋，分布也就破碎零斷，趕來開山立寨的各路海洋好漢、亡命之徒稀稀落落，鴻鵠不至，大器難成。

石門水庫落成，大漢溪送往台灣海峽的泥沙量更少了；新北桃園新竹海岸建了不少漁港與防波堤，輸送往大潭藻礁的泥沙被攔截，原來被薄薄沙泥層覆蓋的藻礁在海浪沖刷下又見天日，欣欣向榮，台灣特有種──柴山多杯孔石珊瑚來此落腳，還伴隨了不少其他珊瑚伙伴，這就好比柴進、宋江都來了，有建造珊瑚礁的苗頭了。但好景難再，政府要在這裡建天然氣接收站了。

江湖上一幫護衛藻礁人士正在糾集群眾，連署公投，就像水滸好漢，想劫囚於法場，救藻礁於刀下。奈何朝廷的力量終究大些，就算公投過關又能怎樣呢？歸順朝廷的高毬們總是吃香喝辣，梁山泊最後一定不敵官軍，史有明證。（作者為台灣大學永續地球尖端科學研究中心兼任教授）