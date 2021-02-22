今日是年假後的開學日，為維護學童上下學安全、學校周邊交通秩序，新北市各個警察機構全面啟動護童勤務。三峽警分局自今起，每日上午7至8時學童上學時段，動員內外勤警力支援23所國小，與校方一同執行護童勤務。

三峽分局表示，今日學童上學時間還沒到，分局長許芳毅，帶同分局幹部及轄區各分駐（派出）所所長，前往轄內23所國民小學實地坐鎮，一一跟小學童寒暄問好打氣，同時也對載送學童的家長進行宣導，請求配合導護媽媽及員警的指揮，勿違規停車，共同維護交通秩序及學童上學安全。

三峽分局長許芳毅表示 ，保護學童求學期間的安全，警察責無旁貸，開學後的每日上學期間，分局將每日派員執行護童勤務，並請轄區各派出所全天候加強校園週邊安全維護巡邏，加強盤查可疑人事物，讓校園安全無虞，同時也呼籲汽機車駕駛，行徑學校週邊路口時，遇見學童或家長過穿越時，請發揮禮讓精神，讓學童及行人優先通行。

(中時 )