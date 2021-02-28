台中市石岡區第四公墓發現一具男焦屍。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市石岡區第四公墓今（28日）上午發生雜草火警，消防到場灌救，赫然驚見一具焦屍，已燒至面目全非無法辨識身分，初步判斷為男性。東勢警分局表示，現場未查獲相關證物或遺留物品，目前初步排除他殺，朝意外方向偵辦。

台中市消防局勤務中心在上午10點39分獲報，位在台中市石岡區和盛街第四公墓，發生雜草火警，立即出動4輛消防車，10名警消前往灌救。消防人員在現場發現一具焦屍體，立即通報轄區警方處理。

(中時新聞網)