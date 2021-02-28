台中石岡第四公墓火災 撲滅後驚見1具焦屍 13:182021/02/28 中時新聞網 張達智 、中時、 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市石岡區第四公墓發現一具男焦屍。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市石岡區第四公墓發現一具男焦屍。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 台中市石岡區第四公墓今（28日）上午發生雜草火警，消防到場灌救，赫然驚見一具焦屍，已燒至面目全非無法辨識身分，初步判斷為男性。東勢警分局表示，現場未查獲相關證物或遺留物品，目前初步排除他殺，朝意外方向偵辦。 台中市消防局勤務中心在上午10點39分獲報，位在台中市石岡區和盛街第四公墓，發生雜草火警，立即出動4輛消防車，10名警消前往灌救。消防人員在現場發現一具焦屍體，立即通報轄區警方處理。 八仙山遊樂區 228連假提供免費接駁 藍寶堅尼雞遭滅團 飼主擬提國賠 (中時新聞網) #第四公墓 #灌救 #台中 #焦屍 #石岡區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社會10點檔》台中最可怕社區 一棟樓連死5人 過來人揭驚悚內幕 19:112021/02/26 社會 連假第2天 國1、國3北部南下路段低於40公里 12:062021/02/28 生活 《光電股》PCB需求轉強 牧德今年營運可望重返成長 08:352021/02/26 財經 2021大學覽會三地同步開展 多元選填志願資訊供解惑！ 17:132021/02/27 新消息 追櫻族看過來！台中工業區派出所櫻花滿開 09:252021/02/26 寶島 外資血洗台股 賣超944億創紀錄 04:102021/02/27 財經要聞 北屯仁愛之家新多功能大樓 斥資4.5億元開工動土 15:002021/02/26 寶島 3天連假好去處 中市觀旅局力薦61線海線小旅行 10:472021/02/27 寶島 竹市停辦燈會 林智堅無悔 04:102021/02/26 地方新聞 台中歌劇院帶動國際化，義大利國寶建築師琥珀蜂巢7期新亮點 03:442021/02/27 寶島 會生不會養 5.6公頃溪湖中央公園誰來維護管理喬不攏 19:112021/02/26 寶島 社會熱門新聞 人倫悲劇 台南嬤帶罕病孫車內輕生雙亡 - 社會 男不戴套硬上還中出 嘿咻完女喊沒感覺：前男友比較大 - 社會 竹科男下體長膿 清大社團PO文爆前女友散播性病 - 社會 高雄醫師爆愛嫖妓、性癖特殊 妻受不了求離婚 - 社會 警破賣淫集團 老闆是民進黨民代之子 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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