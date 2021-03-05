台灣的許多老舊建築物，經常被評為「中華民國美學」，但是這句並非稱讚，而是帶有嘲諷意味，土耳其籍藝人吳鳳，曾說台灣鐵皮屋「醜到沒辦法形容」，可見建築物外觀影響非常大，最近台中忠孝夜市，出現這幕「美景」，不禁讓拍攝者驚嘆美感有進步。

一名住在台中市的網友，在個人臉書分享一張照片，標註「忠孝夜市，居然橫空出現這麼日系的建築，與前面的攤販突兀的融合。街頭美感，慢慢進化中」，只見照片中，上方一排純白色的建築，做成階梯狀的樣子，每戶陽台放上一盆盆綠色植物，看起來簡單又舒適。

忠孝夜市出現日系建築(圖/網友授權提供，勿任意翻攝)

對比建築物下方的忠孝夜市，幾輛傳統的攤販車，與日系建築物放在一起，看似不相配的東西，意外產生特殊街景，不少網友看到照片，也驚嘆設計師的功力，「一樓的攤販在規劃一下，應該就是一道無敵的風景」、「我好喜歡空間裡突兀的美感，有種不同時空重疊的錯覺」。

台灣的建築物外觀，多年來一直具有話題性，尤其是老舊鐵皮屋，不斷讓人詬病，許多網友認為台灣蓋房子沒有規劃，才會出現這種「台灣人美感」，甚至市區也有類似問題，對此曾有專業網友解釋，建材的選擇非常重要，台灣很多房屋建造時，沒有選擇完善防水、抗汙層，導致後續難以維持。

(中時新聞網)