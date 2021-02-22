陸委會主委由前法務部長邱太三接任，引發議論，對此，資深媒體人周玉蔻日前爆料邱太三掌陸委會的內幕，「這個位子據我知道是邱太三指名要的，陳明通一開始不願放，最後被擠去國安局」。

周玉蔻昨（21日）在臉書發文表示，邱太三任陸委會主委，外界解讀是總統蔡英文向對岸釋善意，周直言，若兩岸問題這麼簡單，就不是兩岸問題，邱太三就是蔡英文信賴的幕僚，倚仗其政策建議與執行力，這個位子據她知道是邱太三指名要的，陳明通一開始不願放，最後被擠去國安局。

周玉蔻臉書。（圖片摘自周玉蔻臉書）

對此，大批網友在其po文底下留言表示，「秒懂」、「邱太三有能力嗎？話都說不好」、「邱太三真的不可靠！小英不該用他」、「兩岸交流需要他的關說能力」、「怕的就是他指名要」、「光是用清白認定一個人，我們不能接受，他根本是怕事的人，法務部長，連處理死刑犯都不敢，他還敢做什麼事，2018輸得還不夠嗎？等著看吧，真不知道，小英的固執，非得要用這種不受歡迎的人嗎？都沒有人可用了嗎？還是下野大家都一起畢業」。

總統府19日召開記者會，公布新一階段國安人事部署，陸委會主委將由邱太三接任，外界隨即有質疑聲浪，指邱曾涉為逃稅數億元的富商違法濫權關說司法、施壓基層檢察官，結果卻能出任陸委會主委。對此，總統府發言人張惇涵也趕緊澄清表示，關說案已經歷經兩次監院審查會，都以懸殊票數不彈劾，早就已還邱太三清白了，邱太三沒有介入所謂的關說，也並沒有任何疑義之處。

(中時新聞網)